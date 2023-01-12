Государственное объединение военно-промышленного комплекса Украины «Укроборонпром» сообщило, что наладило производство 82-мм осколочных мин на территории одной из стран-участников НАТО. Над минами была проведена работа по их совершенствованию.
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Отмечается, что модернизированные мины превосходят по эффективности установленные штатные стандарты. По проведённым испытаниям, количество распадающихся осколков на площадке превышено в два с половиной раза, чем у обычных штатных мин.
Сообщается, что стандартом осколочной мины считаются следующие параметры(радиус поражения):
- Расстояние 5 метров: 198 осколков
- 10 метров: 70 осколков
- 15 метров: 41 осколок
По итогам испытаний зафиксированы следующие показатели:
- Расстояние 5 метров: 460 осколков
- 10 метров: 140 осколков
- 5 метров: 69 осколков
Осколочные 82-мм мины являются артиллерийскими и предусмотрены для поражения сил пехоты противника из миномётных орудий на дистанции до 4 500 метров.