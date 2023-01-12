Мины превосходят установленные стандарты.

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Государственное объединение военно-промышленного комплекса Украины «Укроборонпром» сообщило, что наладило производство 82-мм осколочных мин на территории одной из стран-участников НАТО. Над минами была проведена работа по их совершенствованию.

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Отмечается, что модернизированные мины превосходят по эффективности установленные штатные стандарты. По проведённым испытаниям, количество распадающихся осколков на площадке превышено в два с половиной раза, чем у обычных штатных мин.

Сообщается, что стандартом осколочной мины считаются следующие параметры(радиус поражения):

Расстояние 5 метров: 198 осколков

10 метров: 70 осколков

15 метров: 41 осколок

По итогам испытаний зафиксированы следующие показатели:

Расстояние 5 метров: 460 осколков

10 метров: 140 осколков

5 метров: 69 осколков

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Осколочные 82-мм мины являются артиллерийскими и предусмотрены для поражения сил пехоты противника из миномётных орудий на дистанции до 4 500 метров.