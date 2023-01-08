Президент Республики Сербской Милорад Додик, занявший свой пост в начале октября и заявивший о продолжении политики «сближения» с Россией, наградил российского президента в заочном формате государственной наградой за «особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской» и «заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и политических отношений между дружественными государствами Республики Сербской и Российской Федерацией»
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Церемония награждения произошла в часть национального праздника, отмечающего появление Республики Сербской в составе Боснии и Герцоговины. Сербский политик отметил, что благодаря российскому президенту сделан особый вклад в то, чтобы была услышана позиция боснийских сербов. Милорад Додик пообещал, что лично передаст медаль президенту при первой же личной встречи с ним.
Легализация Сербской Республики в 1995 году произошла на фоне боснийской войны и привела к фактическому разделению Боснии и Герцоговины по политическим причинам с сохранением общей территориальным целостности.