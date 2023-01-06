Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Россия предложила Украине устроить «рождественское перемирие»
Уже известен ответ украинской стороны.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Российский президент поручил Министру Обороны Сергею Шойгу устроить «рождественское перемирие», прекратив огонь по всей линии фронта 6 января с 12:00 января вплоть до наступления 8 января. Объясняется это тем, что нужно дать людям отметить Рождество. Патриарх Кирилл поддержал подобную инициативу, призвав обе стороны прекратить огонь на время Рождественского сочельника и самого Рождества.

реклама

В Офисе Президента Украины ответили на это предложение отказом, требуя полного выведения войска. До этого момента ни о каком прекращении огня идти речи и не может.

Событие прокомментировал и американский президент Джо Байден, приведя в пример католическое Рождество и Новый год, на которые никаких подобных предложений не было. По мнению Байдена, российская сторона хочет «передохнуть»

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Глава ДНР Денис Пушилин тоже не упустил момент прокомментировать президентское распоряжение, отметив, что оно касается только православных(которыми он руководство страны не считает), а об игнорировании «украинских провокаций» и «перемирии» идти речи не может.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #перемирие #прекращение огня
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились фото модернизированных ФАБ-500
В Киеве заявили, что призыв РПЦ к перемирию на Рождество это обман
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
10
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcomm в Geekbench 5
83
Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
7
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
23
52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
4
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
11
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
2
Сборы «Чебурашки» за первые дни проката перевалили за 1,3 миллиарда рублей
7
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
92
Сможет ли Россия в 2023 году строить боевые корабли без использования американских технологий
4
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
Какую видеокарту NVIDIA купить для монитора с разрешением 2К – оптимальные модели до 40 000 рублей
13
«Ростех» готовится к серийному производству суперсовременных средств борьбы с беспилотниками
15
CES 2023: Dell представила бюджетный игровой ноутбук с ретро-sci-fi дизайном и нескучной расцветкой
+
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
14
CES 2023: Будущие автомобили Chrysler будут оснащены частичным автопилотом
+
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
5
AMD Ryzen 7 5800X3D в декабре обошел по продажам все Ryzen 7000 вместе взятые – магазин Mindfactory
8

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
183
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
17
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
12
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
6
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
10
Главные игры января 2023 года
9
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
12
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:01
А что еще может сказать руководитель страны, которая все это придумала и организовала? К тому же с глубоким старческим маразмом?
Байден прокомментировал решение Путина о рождественском прекращении огня на Украине
Скиталец
00:00
Да ни фига, до конца, я фонариком на телефоне светил.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
Жена Шешенбека
00:00
Эй хохлы, че с ебалом? Взгрустнулось? Жрите суки фашистские. Тортики в виде русских младенцев поперек горла не встали? Хавайте полной ложкой, не обосритесь.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
AntiKakol
23:59
И вот ещё что, ты на этом вашем коврике сильно к Барбоске не прижимайся от холода, блох ведь целый вагон от него нахватаешь, а потом они же тебя и сожрут. И как мы тут без тебя тогда веселиться будем...
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
-=metallist=-
23:58
Ты просто не до конца воткнул, следи за перегревом!
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
abdulla
23:57
очередное 100%ое гавно.
Видео: трейлер ужастика «Восстания зловещих мертвецов»
Жена Шешенбека
23:57
Лента написала, ты серьёзно читаешь эту желтуху?
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
32Влад32
23:57
Может в США тоже пора послать подарок в виде Сармата?
СМИ: Грядущий пакет американской военной помощи Украине станет крупнейшим
epretender
23:56
Ну точно, уже и покорежило... Результат не заставил долго ждать...
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
Скиталец
23:55
Кстати разъём тут реально полная фуфло, он даже не защёлкивается, он просто втыкается и вытягивается без особых усилий.
Путин поручил ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем