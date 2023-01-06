Уже известен ответ украинской стороны.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Российский президент поручил Министру Обороны Сергею Шойгу устроить «рождественское перемирие», прекратив огонь по всей линии фронта 6 января с 12:00 января вплоть до наступления 8 января. Объясняется это тем, что нужно дать людям отметить Рождество. Патриарх Кирилл поддержал подобную инициативу, призвав обе стороны прекратить огонь на время Рождественского сочельника и самого Рождества.

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В Офисе Президента Украины ответили на это предложение отказом, требуя полного выведения войска. До этого момента ни о каком прекращении огня идти речи и не может.

Событие прокомментировал и американский президент Джо Байден, приведя в пример католическое Рождество и Новый год, на которые никаких подобных предложений не было. По мнению Байдена, российская сторона хочет «передохнуть»

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Глава ДНР Денис Пушилин тоже не упустил момент прокомментировать президентское распоряжение, отметив, что оно касается только православных(которыми он руководство страны не считает), а об игнорировании «украинских провокаций» и «перемирии» идти речи не может.