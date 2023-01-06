Российский президент поручил Министру Обороны Сергею Шойгу устроить «рождественское перемирие», прекратив огонь по всей линии фронта 6 января с 12:00 января вплоть до наступления 8 января. Объясняется это тем, что нужно дать людям отметить Рождество. Патриарх Кирилл поддержал подобную инициативу, призвав обе стороны прекратить огонь на время Рождественского сочельника и самого Рождества.
реклама
В Офисе Президента Украины ответили на это предложение отказом, требуя полного выведения войска. До этого момента ни о каком прекращении огня идти речи и не может.
Событие прокомментировал и американский президент Джо Байден, приведя в пример католическое Рождество и Новый год, на которые никаких подобных предложений не было. По мнению Байдена, российская сторона хочет «передохнуть»
Глава ДНР Денис Пушилин тоже не упустил момент прокомментировать президентское распоряжение, отметив, что оно касается только православных(которыми он руководство страны не считает), а об игнорировании «украинских провокаций» и «перемирии» идти речи не может.