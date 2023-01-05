Об этом заявил представитель пресс-службы разведки.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на территории полуострова Крым и Белоруссии могут готовиться провокации, связанные с применением ядерного оружия. Андрей Юсов отметил, что разведслужба уже располагает разведданными, свидетельствующими об этом.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в случае применения ядерного оружия Россией по территории страны, это может стать «последним шагом» и «хуже будет только им»

О приведении ядерного арсенала России в боевую готовность было объявлено российским президентом ещё 27 февраля. Более конкретные заявления, связанные с применением ядерного оружия, имеющие весомую степень угрозы, прозвучали с сентября по октябрь прошлого года.

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Однако на международной арене применение ядерного оружия назвали безответственным решением. В числе стран, которые придерживаются этого мнения, находится и Китай, от лица которого с такими словами выступил Премьер Государственного Совета КНР(глава правительства) Ли Кэцян.