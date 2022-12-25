Зато вместо этого у постов появился счётчик просмотров.

Из Twitter пропала функция #ThereIsHelp, суть которой заключалась в предотвращении случаев самоубийства. Так пользователь, который ищет в социальной сети контент, связанный со склонностью к суициду, получал информацию о номерах горячей линии организаций социальной и психологической поддержки. Издание Reuters сообщило, что это сделано по указанию Илон Маска.

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При этом в социальной сети появилась функция, отображающая количество просмотров твитта. Счётчик просмотров должен показывать истинную активность Twitter, ведь большая часть пользователей не оставляют комментариев или реакций к постам, а просто читают их.

Интересно, что никаких голосований по этому поводу миллиардер не проводил, хотя после нескольких неудавшихся изменений в политике социальной сети, он обещал, что будет опрашивать пользователей.

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Также Илон Маск планирует сделать участие в его опросах не общедоступными, а только для подписчиков Twitter Blue. Случилось это на фоне голосования, в котором большая часть пользователей выступили за его уход с поста Генерального директора Twitter.