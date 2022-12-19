Компания не предупредила о инвестиционном раунде в китайский бизнес.

Министерство экономики Тайваня накладывает штраф на компанию Foxconn, являющуюся самым большим производителем полупроводников и главным технологическим гигантом на острове. Связано это с нарушением закона, регулирующим иностранные инвестиции. Особенную роль сыграли напряжённые отношения между Тайванем и Китайской Народной Республикой.

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Foxconn не предупредили правительство Тайваня о своих планах инвестировать в китайскую компанию Tsinghua Unigroup, также специализирующуюся на производстве полупроводников, что нарушает тайваньское законодательство. Из-за этого тайваньская компания вынуждена продать свою долю в китайской за 772 миллионов долларов, избежав более тяжёлых последствий.

Впрочем, даже такое решение не дало отбой правительству Тайваня: Министерство экономики Тайваня хочет получить более подробную информацию о транзакциях, связанных с долями в китайской компании Tsinghua Unigroup, тем самым рассчитав и установив штрафную санкцию для Foxconn .

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