Илон Маск анонсировал удаление полтора миллиарда аккаунтов из-за их неактивности, чтобы освободить никнеймы в социальной сети для других пользователей. Под неактивностью имеется в виду отсутствие твиттов или заходов на аккаунт более чем два года. В связи с этим жене программиста Хэла Финни, одного из первых получившего Bitcoin, пришлось зайти под аккаунт мужа.
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Она объяснила это тем, что не хочет чтобы страница усопшего восемь лень назад мужа в Twitter была удалена из-за неактивности. Поэтому теперь ей придётся публиковать твитты с аккаунта мужа во избежание удаления его страницы.
Один из пользователей прокомментировал, что Twitter должны были учесть такие страницы и не удалять их, ведь они имеют историческое значение. Так Хэл Фини один из первых получил криптовалюту от Сатоши Накамото, за что некоторыми фанатами именуется как «отец Bitcoin». Кто-то же и вовсе считает программиста «таинственным создателем Bitcoin»