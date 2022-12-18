Глава украинской компании Luaz Motors Вадим Игнатов сообщил о планах по реабилитации автомобильной марки путём производства электрокаров. В целях взять за основу старый автомобиль, который обязательно будет оснащён электродвигателем и лёгок в ремонте. Главное направление таких автомобилей - малый бизнес, а именно фермы и домохозяйства.
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Владелец автомобильного бренда заявил, что когда-то таким вариантом был ЛуАЗ 969, который "верой и правдой служил украинцам". Новый электрический вариант же будет двух типов: фермерский - двухместная кабина и акцент на грузовой отсек, городской(сити) - четырёхместный и меньший грузовой отсек.
На данный момент идёт тестирование разработки в разных условиях и локациях, где электрокар оценивают как крепкий, надёжный и не сложный в производстве. Система электрического привода удовлетворяет требования и обеспечивает минимальное потребление. Мощность двигателя составит 5кВт при потреблении 7кВт/ч на 100км. Максимальная скорость автомобиля равна 50км/ч, чтобы придерживаться категории L7e(квадрициклы).
Устранение всех выявленных неполадок и налаженное производство ожидается уже в начале следующего года. Стоимость такого интересного электрокара будет ориентировочно 5 000 долларов.