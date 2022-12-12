Одно из условиях для майнинга - наличие электроэнергии, которую можно получить от местной энергокомпании, однако законодательство предусматривает, что если электричество получено по бытовому тарифу, то и использоваться должно в бытовых целях. Иначе, как в случае с майнингом, грозит пересчёт тарифа как для предприятий.
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Заместитель Министра Энергетики Павел Сниккарс заявил, что таких случаев зафиксировано уже десять, их "первооткрыватели" найдены в Иркутске, а отлов майнеров работает максимально просто: когда потребление электроэнергии становится подозрительным для бытовых потребностей, туда отправляется инспектор и проверяет оборудование.
В случае фиксации условий для майнинга - пересчёт тарифа по вышеуказанному принципу, в случае отказа от уплаты - суд, где уже будет официальное судебное решение о взыскании суммы по тарифу для предпринимателей. Для тех, кто решился подключиться к электросети без разрешения, предусматривается уже уголовная ответственность.