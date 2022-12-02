Долгое время ходили слухи о «золотой карте», которая позволяет бесплатно питаться в ресторанах сети фастфуда McDonald`s. Как оказалось, слухи вовсе не слухи - McGold существует, а компания решила разыграть одну из таких карт среди пользователей.
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Розыгрыш произойдёт случайным образом из зарегистрированных пользователей в одноимённом приложении компании и является участником программы MyMcDonald's Rewards. На данный момент владельцами таких карт являются американцы Билл Гейтс - основатель Microsoft, Уоррен Баффет - акционер и меценат, а также Митт Ромни - политик, занимавший пост Губернатора Массачусетса и действующий сенатор.
14 марта 2022 года McDonalds`s приостановили свою деятельность на территории России, уже через месяц было принято решение о полном уходе из страны. В июне стартовало открытие ресторанов «Вкусно и точка», которые должны были заменить популярный американский фастфуд-ресторан.