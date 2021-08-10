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Tesla официально заявила, что выход Cybertruck переносится на 2022 год. Причём точную дату компания не назвала, так что это может произойти и к концу года. Такое решение вполне ожидаемое, ведь так ярко анонсированный электрокар в ходе подготовки к серийному производству столкнулся с рядом проблем, связанных со своей уникальностью, о которых писал Илон Маск в своём Twitter.

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На сайте Tesla также сообщается, что конфигуратор Cybetruck появится уже тогда, когда электрокар приблизится к серийному производству и будет практически готов к выходу на рынок. Само производство автомобилей будет происходить в Остине, штат Техас, на заводе Gigafactory Texas, запуск которого планируется к концу 2021 года.

На данный момент насчитывается более миллиона предварительных заказов Cybetruck. По заявлению Илона Маска, спустя два дня после открытия предзаказов, Tesla попросту перестала их считать из-за большого количества, превышающего 200 тысяч заказов.