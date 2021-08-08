Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Sony давно не задействовала мощности подразделения PlayStation в разработке портативных консолей, уделяя всё внимания основной линейки игровых приставок. Блогер с YouTube канала GingerOfOz решил исправить эту несправедливость, самостоятельно разработав портативную консоль на основе PlayStation 2.

реклама

С помощью 3D принтера блогеру удалось сделать корпус для портативной консоли. Игровое железо же пришлось уменьшить в размерах, для этого блогер разделил материнскую плату на две части и сложил её. Для работы портативной консоли используются аккумуляторы, их работы хватает на два часа. Своё изобретение автор YouTube канала прозвал PlayStation 2 Eclipse.

PlayStation 2 Eclipse получила пятидюймовый дисплей с разрешением 480p. Находящиеся на корпусе стики позаимствованы с Nintendo Switch, а кнопки с PlayStation Vita.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Самодельная портативная консоль имеет свои проблемы в виде слабой батареи и плохом срабатывании контроллера, но и сделана она не крупной японской компанией, а простым блогером с YouTube.