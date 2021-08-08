Автор YouTube канала превратил PlayStation 2 в портативную консоль
Sony давно не задействовала мощности подразделения PlayStation в разработке портативных консолей, уделяя всё внимания основной линейки игровых приставок. Блогер с YouTube канала GingerOfOz решил исправить эту несправедливость, самостоятельно разработав портативную консоль на основе PlayStation 2.
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С помощью 3D принтера блогеру удалось сделать корпус для портативной консоли. Игровое железо же пришлось уменьшить в размерах, для этого блогер разделил материнскую плату на две части и сложил её. Для работы портативной консоли используются аккумуляторы, их работы хватает на два часа. Своё изобретение автор YouTube канала прозвал PlayStation 2 Eclipse.
PlayStation 2 Eclipse получила пятидюймовый дисплей с разрешением 480p. Находящиеся на корпусе стики позаимствованы с Nintendo Switch, а кнопки с PlayStation Vita.
Самодельная портативная консоль имеет свои проблемы в виде слабой батареи и плохом срабатывании контроллера, но и сделана она не крупной японской компанией, а простым блогером с YouTube.
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