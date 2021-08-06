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Начиная с 2015 года социальная сеть Google+ от Google перестала быть актуальной и лишь приносила проблемы в виде слива персональных данных пользователей. Как оказалось, компания умалчивала об этом в течение трёх лет - вплоть до 2018 года, тогда на Google подали коллективный иск за халатное отношение к хранению их данных и умалчивание о проблеме. Всего 1 720 029 пользователей подписались на это и не зря.

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Год назад компания сошлась на выплате компенсации на общую сумму в 7.5 миллионов долларов каждому из истцов. Сейчас же Google приступили к выплате обещанных денег. Стоит отметить, что первые заявители, их всего четверо, получат по 1.5 тысяч долларов. Но учитывая сколько длился судебный процесс, эти деньги пойдут на покрытие убытков в виде юридической помощи со стороны адвокатов.

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В 2019 году социальная сеть Google+ была официально закрыта из-за скандала и малой популярности среди пользователей по понятным причинам.