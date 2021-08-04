McDonald's представили собственный дизайн геймпада PlayStation 5, но от него отказались
Австралийское подразделение McDonald's представило собственный дизайн геймпада DualSense для PlayStation 5 к пятидесятилетию своей компании. К сожалению, Sony не понравилась эта задумка и она была отклонена ещё на этапе концепта.
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Однако в зарубежных СМИ и социальных сетях появилась информация, что на мероприятии Stream Week от австралийского подразделения McDonald's, в котором примут участие австралийские стримеры, будут раздавать пятьдесят геймпадов с уникальным дизайном ресторана-фастфуда. Само мероприятие позже перенесли, а австралийское подразделение McDonald's принесло свои извинения перед пользователями за доставленные неудобства.
По словам представителей компании, Sony не одобряют идею рекламы сети фастфуд-ресторанов на своих контроллерах, поэтому отказались от предоставленного им дизайна, а без их согласия раздача и производство геймпадов с уникальным дизайном становится невозможна.
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