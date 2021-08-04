Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

McDonald's представили собственный дизайн геймпада PlayStation 5, но от него отказались

Дизайн посвящён 50-летию консоли.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Австралийское подразделение McDonald's представило собственный дизайн геймпада DualSense для PlayStation 5 к пятидесятилетию своей компании. К сожалению, Sony не понравилась эта задумка и она была отклонена ещё на этапе концепта.

реклама

Однако в зарубежных СМИ и социальных сетях появилась информация, что на мероприятии Stream Week от австралийского подразделения McDonald's, в котором примут участие австралийские стримеры, будут раздавать пятьдесят геймпадов с уникальным дизайном ресторана-фастфуда. Само мероприятие позже перенесли, а австралийское подразделение McDonald's принесло свои извинения перед пользователями за доставленные неудобства.

По словам представителей компании, Sony не одобряют идею рекламы сети фастфуд-ресторанов на своих контроллерах, поэтому отказались от предоставленного им дизайна, а без их согласия раздача и производство геймпадов с уникальным дизайном становится невозможна.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 5 playstation mcdonalds
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
104
Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены
51
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
77
Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
2
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
51
Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
16
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
30
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
39
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
26
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
46
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
12
59 смартфонов Xiaomi получат Android 12 вместе с MIUI 12.5 или MIUI 13
2
Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
1
Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
18
Акции AMD продолжают свой рост пятый день подряд, обновляя максимумы
59
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
19
В Amazon Prime Gaming проходит раздача Battlefield V для PC
4
Microsoft показала обновленные приложения Paint и Photos для Windows 11
6
Недорогие смартфоны Xiaomi получили Android 11 с MIUI 12
1
Steam запустил две распродажи со скидками до 77%
3

Популярные статьи

Как майнить Chia в августе 2021 года
41
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
12
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей

Сейчас обсуждают

Виктор Бабий
03:16
Нужно будет предоставить доступ налоговой ко всем своим кошелькам и доказать что крипта была намайнена или куплена. Не докажешь, будут конфисковывать. Палата № 6.
Американские майнеры и владельцы криптовалют заплатят налоги 30 000 000 000 долларов в бюджет
Daimler
03:15
Ну так норм, спешить не куда. Оба более новых конкурента Humankind и Old World хоть и релизятся этим летом - на деле являются еще бета-тестом/ранним доступом. Их еще полировать и полировать. Раньше сл...
Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
Hacknir
03:09
И заблочится
Microsoft отключила комментарии к видео об обновлении Windows 11
VRoman
02:59
Когда нет процессоров производителю приходится тянуть на себя внимание "утечками" и предреканиями о будущих процессорах. Интел конечно всё это "случайно" разрешает слить в сеть.
Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
Илья Намятов
02:59
Только её официальная цена 22к. И по этой цене я буду ее покупать
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
Дмитрий Внук
02:44
1066 сноуранер на ультрах в 2к тянет? Серьезно? Эта игра на 1080ти проседает люто на половине карт в 2к.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
Prorok
02:41
Вообще насрать. Поставил инсайдерскую сборку на ноут 2012 года на i7 3630qm. Там она и обновится до релизной и останется навсегда.
Microsoft отключила комментарии к видео об обновлении Windows 11
RadeoForce
02:41
Осторожнее, Заглот не дремлет...
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
VRoman
02:36
Винде попросту нужен свой отдельный сопроцессор, такой же как ставят на дешёвые телефоны. 8 мелких экономных ядер по 1Вт на ядро и будет порядок. Системник сильно не подорожает и мелгкомягкие не мешаю...
Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
VRoman
02:32
8+32 - это какая-то дикая комбинация. Так Интел окончательно растеряет всех энтузиастов и свалится в low-end
Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем