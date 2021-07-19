Основатель Википедии: представители демпартии США удаляют неугодную им информацию
Основатель Википедии Ларри Сэнгер заявил, что его порталу больше нельзя доверять как источнику правдивой информации. По его мнению, теперь портал отражает взгляды последователей Демократической партии США и других левых сил, а достоверную информацию найти там становится сложнее.
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В пример он привёл статью о Джо Байдене, которая во время президентских выборах в США была "подчищена" от информации, отображающей точку зрения Республиканской партии. Также в статье практически не упоминается скандал, связанный с сыном Байдена.
Сейчас Ларри Сэнгер видит Википедию как обыкновенное государственное СМИ, публикующее только одну общепринятую большинством версию истины, хотя политика нейтральности формально ещё не отменена. Политические силы соревнуются за власть над Википедией, так как её принято считать правдивым источником информации. В конце основатель Википедии добавил, что раньше его портал был другой.
Ещё в 2015 году Ларри Сэнгер сообщал, что в Википедии появилось множество "троллей", вносящих в статьи неверные данные.
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