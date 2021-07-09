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Sony опубликовали в своём официальном Twitter рекламный ролик PlayStation 5, где по ошибке консоль положили верх ногами в горизонтальном положении. Заметив эту ошибку, компания сразу же удалила ролик и никак не прокомментировала сложившееся обстоятельства.

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В рекламе было показано как мальчик не может уснуть и отец решает ему прочесть сказку, история которой пересекается с игрой God of War. После того, как сын засыпает, заботливый отец идёт играть в God of War на своей приставке PlayStation 5. К сожалению, пользователи не смогут вновь увидеть этот рекламный ролик, так как он уже удалён и вряд ли компания перезапишет его с исправлением этой ошибки.

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Стоит отметить, что такая ошибка в установке консоли достаточно распространённая. Так зимой 2020 года на ней подловили главу PlayStation Studios Германа Хульста, он опубликовал в своём Twitter ролик, где консоль установлена верх ногами. Видео вскоре было удалено, позже менеджер компании перезалил его, убрав из кадра саму консоль.