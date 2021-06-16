В PlayStation Store вернётся неисправленная версия Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
Выход Cyberpunk 2077 разочаровал пользователей, в особенности PlayStation 4, так как консольная версия игры была нестабильна и выдавала графику далёкую от обещаемой. После этого из PlayStation игру удалили и пообещали вернуть только в случае, если проблема будет исправлена.
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Однако теперь CD Projekt Red всё-таки удалось выпросить Sony вернуть Cyberpunk 2077 в PlayStation Store в таком виде без существенных исправлений. Sony по каким-то причинам пошла на уступки, возможно, чтобы хотя бы как-то пополнить коллекцию игр, но предупредила пользователей, чтобы они запускали игру на PlayStation 5 или PlayStation 4 Pro, но не на стандартной PlayStation 4, тем более PlayStation 4 Slim.
Такая новость положительно сказалась на стоимости акций CD Projekt Red, подняв их на 15 процентов. Компания обещает работать над версией для PlayStation 4, хотя учитывая, что давно не выпускались патчи с исправлениями для ПК версии, это будет нескоро.
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