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Valve активно продолжают борьбу с бустерами аккаунтов в Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, регулярно отчитываясь перед пользователями о заблокированных игроках. Один из действующих сотрудников Valve поднял на Reddit проблему бустеров в CS:GO, дав инструкцию как можно помочь компании избавиться от них.

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Сотрудником компании в комментариях одного из постов о массовом перебане бустеров было предложено сообщать о найденных бустерах на корпоративную почту "CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com", указывая в теме письма "Bot accounts" и в содержании ники самих бустеров. По всей видимости, высланные на почту аккаунты будут проверяться.

Два дня назад было заблокировано 10 000 игровых аккаунтов, которые пользовались услугами бустеров. Перед этим Valve выпустили обновление, где убрали возможность получения прайм-статуса за бесплатно, теперь каждый желающий поиграть в рейтинговый матч должен заплатить. Свои действия компания объяснила тем, что бесплатность игры абузилась нарушителями.