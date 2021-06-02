CD Projekt RED убеждает геймеров, что Cyberpunk ещё оправдает их ожидания
Выход ожидаемой большинством геймеров Cyberpunk 2077 буквально разочаровал их, ведь вместо обещанного продукта они получили недоделанную игру со сжатым геймплеем, так ещё и проблемой играбельности на консолях прошлого поколения, хотя в демонстрациях геймплея разработчики об этом ни слова не сказали.
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Адам Кичиньски, являющийся главой CD Projekt Red, заявил о том, что у игры ещё есть шанс оправдать себя перед игроками. На данный момент над доработкой игры трудится половина изначального штата разработчиков. Похожее заявление прозвучало в апреле, за этот недолгий промежуток времени особых изменений не последовало.
В планах компании нет места параллельной разработки ещё одной игры, по крайней мере, до 2022 года точно. За последние месяца из CD Projekt Red ушло как минимум три разработчика с большим стажем работы, которые участвовали в разработке The Witcher 3: Wild Hunt и самой Cyberpunk 2077, у каждого причины разные, а некоторые предпочитаюи не раскрывать их.
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