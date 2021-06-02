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Выход ожидаемой большинством геймеров Cyberpunk 2077 буквально разочаровал их, ведь вместо обещанного продукта они получили недоделанную игру со сжатым геймплеем, так ещё и проблемой играбельности на консолях прошлого поколения, хотя в демонстрациях геймплея разработчики об этом ни слова не сказали.

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Адам Кичиньски, являющийся главой CD Projekt Red, заявил о том, что у игры ещё есть шанс оправдать себя перед игроками. На данный момент над доработкой игры трудится половина изначального штата разработчиков. Похожее заявление прозвучало в апреле, за этот недолгий промежуток времени особых изменений не последовало.

В планах компании нет места параллельной разработки ещё одной игры, по крайней мере, до 2022 года точно. За последние месяца из CD Projekt Red ушло как минимум три разработчика с большим стажем работы, которые участвовали в разработке The Witcher 3: Wild Hunt и самой Cyberpunk 2077, у каждого причины разные, а некоторые предпочитаюи не раскрывать их.