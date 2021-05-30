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В 2017 году в Испании началось судебное заседание, по которому жительнице страны грозил реальный срок за использование пиратской версии Windows и Microsoft Office на двух компьютерах в офисе. Она неоднократно подавал апелляцию и пыталась оправдать свои действия, пока не дошла до Верховного суда Испании, однако даже это не принесло никакой пользы.

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По итогу суд вынес вердикт, по которому гражданку лишат свободы на шесть месяцев, также она обязана заплатить штраф в 3 600 евро(320 000 рублей). Помимо этого необходимо уплатить стоимость лицензий программ, которые использовались незаконно, что равносильно сумме от 450 до 800 долларов.

Такое решение было принято исходя из реформы пятилетней давности, по которой в стране строго запрещено использовать нелицензированное программное обеспечение в коммерческих целях, то есть, в собственном офисе или при частном предпринимательстве. Этот случай является прецедентным в истории судебной системы Испании.