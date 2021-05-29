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Польская студия Techland поделилась большим количеством информации о предстоящей Dying Light 2. Разработчики назвали официальную дату выхода игры и опубликовали геймплейный трейлер. Игра получит название Dying Light 2 Stay Human.

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События игры происходят спустя 20 лет после первой части в одном немногих населённый городов. Главный герой - Эйден Колдуэлл, принятые решения которого будут влиять на игровой процесс. В игре три противостоящих фракции, игрок сам может решить какую из них ему поддерживать.

В трейлере демонстрируется механика боя, которую можно подстроить под себя, паркур и отличия дневного режима от ночного. Впрочем, как и во всех играх с зомби, именно ночью путешествовать опасно, но это можно принести игроку выгоду.

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По словам разработчиков, даже те, кто не играли в первую часть, смогут полноценно проходить основную линию и понимать сюжет. Для фанатов игры будут расширенные версии с сюжетными дополнениями. На данный момент каждый может оформить предварительный заказ игры:

Стандартная версия - 59 долларов;

Deluxe версия(1 DLC+предметы) - 79 долларов;

Ultimate Edition(2 DLS+предметы) - 99 долларов;

Выход Dying Light 2 Stay Human ожидается 7 декабря этого года. Игра будет поддерживаться на следующих платформах: ПК, консоли Xbox/PlayStation старого и нового поколения.