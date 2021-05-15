GSC Game World выложили скриншот по S.T.A.L.K.E.R. 2 и сообщили о новой программе сотрудничества
GSC Game World выложили скриншот локации, которая засветилась в трейлере, вышедшем в декабре прошлого года. Эта локация - заброшенная школа в Припяти. Также компания сообщила о новой программе сотрудничества.
реклама
Новая программа партнёрства получила название "Братство Зоны". По всей видимости, таким образом GSC Game World желают привлечь к сотрудничеству порталы, связанные со S.T.A.L.K.E.R., чтобы повысить популярность своей франшизы.
Первым партнёром GSC Game World стал портал AP-PRO. На сайте публикуются информационные посты, а каждый разработчик модификаций по S.T.A.L.K.E.R. может выкладывать туда свою работу, чем активно пользуются, в этом можно убедиться, если посмотреть список вышедших за последнее время модов. Исходя из количества пользователей на сайте можно предположить, что он является самым популярным по тематике S.T.A.L.K.E.R.
Ранее комьюнити-менеджер Захар Бочаров сообщил, что 2021 год будет информативным в плане новостей о S.T.A.L.K.E.R. 2.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила