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GSC Game World выложили скриншот локации, которая засветилась в трейлере, вышедшем в декабре прошлого года. Эта локация - заброшенная школа в Припяти. Также компания сообщила о новой программе сотрудничества.

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Новая программа партнёрства получила название "Братство Зоны". По всей видимости, таким образом GSC Game World желают привлечь к сотрудничеству порталы, связанные со S.T.A.L.K.E.R., чтобы повысить популярность своей франшизы.

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Первым партнёром GSC Game World стал портал AP-PRO. На сайте публикуются информационные посты, а каждый разработчик модификаций по S.T.A.L.K.E.R. может выкладывать туда свою работу, чем активно пользуются, в этом можно убедиться, если посмотреть список вышедших за последнее время модов. Исходя из количества пользователей на сайте можно предположить, что он является самым популярным по тематике S.T.A.L.K.E.R.

Ранее комьюнити-менеджер Захар Бочаров сообщил, что 2021 год будет информативным в плане новостей о S.T.A.L.K.E.R. 2.