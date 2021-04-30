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Американские стартаперы создали облачный браузер Mighty, превышающий по скорости загрузки страниц тот же Google Chrome в несколько раз. Фишка браузера в облачном рендеринге страниц, что позволяет мгновенно загружать сайты, а также экономить на оперативной памяти: 50 открытых вкладок требуют 500MB ОЗУ и загружают процессор лишь на 30 процентов. Из минусов можно отметить требовательность к скорости интернета, так как это облачный браузер, то нужно иметь хотя бы стабильные 85MBit/сек.

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По словам разработчиков, браузер создан на движке Chromium, на нём же разработаны Microsoft Edge и Google Chrome, а под каждого пользователя выделяются процессоры Xeon с частотой 4ГГц, 16GB оперативной памяти, видеокарты от NVIDIA.

К сожалению, за всё хорошее надо платить, поэтому после официального выхода браузера он будет доступен по ежемесячной подписке ценой в 30 долларов. На данный момент браузер доступен только на macOS после заполнения формы на сайте проекта.