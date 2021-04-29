Зарплата Генерального директора Activision Blizzard урезана вдвое
Activision Blizzard продлевают контракт с Генеральным директором Робертом Котиком ещё на два года, но одно из изменений в договоре - уменьшение заработной платы до 875 000 долларов в год. Теперь сумма бонусов, которую может получать Роберт, не должна превышать в два раза размер его оклада.
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Несмотря на понижение самого оклада, в контракте предусмотрены выплаты за ежегодные финансовые отчёты, что позволит щедро премировать руководителя, если показатели компанию заметно повышаются.
Стоит отметить, что за время нахождения Роберта на посту Генерального Директора, он смог заметно повысить доходность студии, а за 20 лет доходы инвесторов увеличились в 81 раз. Понижение оклада произошло по согласию самого Роберта. По всей видимости, таким образом он хочет увеличить премиальные лимиты, большую часть зарплаты из которых он как раз таки получает.
Под конец 2020 года Роберта премировали на сумму в 200 миллионов долларов, что, конечно же, не устроило инвесторов компании.
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