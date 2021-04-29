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В планах «Сбера» создать собственную студию «Сбер игры», в которую войдут как авторские тайтлы, так и других издательств. Первым их приобретением, по которому уже идут переговоры, будет Gosu Data Lab, эта компания занимается разработкой искусственного интеллекта, её наработки должны войти в состав «Сбер игр».

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Управляющей студией станет Алиса Чумаченко, уже имеющая опыт в сфере разработки мобильных игр. Она является основателем Gosu Data Lab. В 2012 году журнал Forbes назвал её менеджером года, а в 2018 одним из выдающихся технологов Европы.

Под началом Алисы Чумаченко будет создана команда разработчиков и издание, занимающиеся выпуском игр на российский рынок. Возможно, новообразованная дочерняя компания будет связана с облачным сервисом SberPlay.

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Учитывая, что мобильный гейминг перспективен, всё же есть есть вероятность успеха этой идеи, однако стоит отметить, что уже предостаточно компаний, занимающихся подобным делом. Похоже, «Сбер» хочет пойти по стопам Google.