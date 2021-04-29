«Сбер» создаёт собственную студию «Сбер Игры»
В планах «Сбера» создать собственную студию «Сбер игры», в которую войдут как авторские тайтлы, так и других издательств. Первым их приобретением, по которому уже идут переговоры, будет Gosu Data Lab, эта компания занимается разработкой искусственного интеллекта, её наработки должны войти в состав «Сбер игр».
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Управляющей студией станет Алиса Чумаченко, уже имеющая опыт в сфере разработки мобильных игр. Она является основателем Gosu Data Lab. В 2012 году журнал Forbes назвал её менеджером года, а в 2018 одним из выдающихся технологов Европы.
Под началом Алисы Чумаченко будет создана команда разработчиков и издание, занимающиеся выпуском игр на российский рынок. Возможно, новообразованная дочерняя компания будет связана с облачным сервисом SberPlay.
Учитывая, что мобильный гейминг перспективен, всё же есть есть вероятность успеха этой идеи, однако стоит отметить, что уже предостаточно компаний, занимающихся подобным делом. Похоже, «Сбер» хочет пойти по стопам Google.
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