Энтузиаст создал генератор озвучки Геральта из Witcher 3: Wild Hunt
Профессиональная озвучка обеспечивает хорошее повествование в играх, но это удовольствие дорогое и им пользуются крупные студии, что же делать моддерам, на счету которых чистая идея. Аспирант университета Суррея создал генератор на базе языкового движка xVA-Synth от Bethesda, позволяющий озвучить введённый текст голосами персонажей из Witcher 3: Wild Hunt.
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Проект получил название WVASynth, генератор работает за счёт нейронных сетей, обученных говорить голосами следующих персонажей игры: Цири, Геральт, Йеннифер, Весемир. Изначальный вариант выдаваемый озвучки несовершенен, поэтому в утилите есть вспомогательные инструменты, позволяющие приблизить его к естественному варианту. К сожалению, генерировать реплики больше десяти секунд у WVASynth получается плохо.
Возможно, утилита ещё будет дорабатываться и заметно преуспеет в качестве, тем более уже готовится новая модель озвучки для персонажа Трисс.
Стоит отметить, что генерируются фразы только на английском языке. Учитывая, что проект англоязычный, вряд ли мы увидим такой же генератор русских реплик.
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