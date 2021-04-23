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Профессиональная озвучка обеспечивает хорошее повествование в играх, но это удовольствие дорогое и им пользуются крупные студии, что же делать моддерам, на счету которых чистая идея. Аспирант университета Суррея создал генератор на базе языкового движка xVA-Synth от Bethesda, позволяющий озвучить введённый текст голосами персонажей из Witcher 3: Wild Hunt.

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Проект получил название WVASynth, генератор работает за счёт нейронных сетей, обученных говорить голосами следующих персонажей игры: Цири, Геральт, Йеннифер, Весемир. Изначальный вариант выдаваемый озвучки несовершенен, поэтому в утилите есть вспомогательные инструменты, позволяющие приблизить его к естественному варианту. К сожалению, генерировать реплики больше десяти секунд у WVASynth получается плохо.

Возможно, утилита ещё будет дорабатываться и заметно преуспеет в качестве, тем более уже готовится новая модель озвучки для персонажа Трисс.

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Стоит отметить, что генерируются фразы только на английском языке. Учитывая, что проект англоязычный, вряд ли мы увидим такой же генератор русских реплик.