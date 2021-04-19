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Хелен Чанг, занимающая пост руководителя команды разработчиков Mojang Studios, работающая в компании на протяжении 11 лет, заявила, что компания планирует заняться финансированием организаций, противоборствующих расовой дискриминации и другим формам социальной несправедливости. По мнению Хелен, сейчас решающий момент в борьбе за социальную справедливость.

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Студия планирует также заняться поддержкой организаций по защите экологии и запустить программу "просветления" игроков, рассказав в MineCraft об экологических проблемах планеты. Как заявляла Хелен в прошлом году, уже было проданы более двухсот миллионов копий MineCraft, а ежемесячная аудитория игры около 126 миллионов человек и это только официальные данные, исключающие пиратские версии.

Руководитель Mojang Studios также сообщала, что 26 мая должно выйти обновление MineCraft до версии 1.16, а сами нововведения разобьют на два патча из-за большого размера.