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Tesla Cybertruck оказался чем-то новым в индустрии машиностроения, этот футуристический электрокар заинтересовал многих людей, которые ранее даже не знали о существовании Tesla. Пока разработка автомобиля идёт полный ходом, в Twitter появились фотографии, что Cybertruck сейчас находится на заводе в Техасе.

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Это событие привлекло многих людей, желающих узнать на что они оформили предзаказ или просто пофотографировать машину. Сам Илон Маск написал, что протестировал именно этот электрокар на заводе. Похожее мероприятие было в 2019 году, когда Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса.

По фотографиям салона Cybertruck можно увидеть достаточно оригинальный руль, экран возле него и те самые педали Tesla-каров, которые водители вечно путают, из-за чего попадают в аварии, по крайней мере, это считается официальной версией.

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Автомобиль доступен к предварительному заказу, его стоимость за базовую комплектацию составляет близко 40 000 долларов, что относительно немного для стран СНГ, ведь автомобили премиум-класса стоят дороже, но при этом для США, где машины дешевле, достаточно крупная сумма. Желающим из России приобрести Cybertruck придётся столкнуться с проблемой перевозки автомобиля, что выльется в крупную сумму.