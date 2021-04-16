Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tesla Cybertruck засветился на заводе в Техасе и на нём даже успел прокатиться Илон Маск

Желающие смогли посмотреть на электрокар вблизи, а журналистам удалось снять салон.
[ ] для раздела Блоги
2
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Tesla Cybertruck оказался чем-то новым в индустрии машиностроения, этот футуристический электрокар заинтересовал многих людей, которые ранее даже не знали о существовании Tesla. Пока разработка автомобиля идёт полный ходом, в Twitter появились фотографии, что Cybertruck сейчас находится на заводе в Техасе.

реклама

Это событие привлекло многих людей, желающих узнать на что они оформили предзаказ или просто пофотографировать машину. Сам Илон Маск написал, что протестировал именно этот электрокар на заводе. Похожее мероприятие было в 2019 году, когда Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса.

По фотографиям салона Cybertruck можно увидеть достаточно оригинальный руль, экран возле него и те самые педали Tesla-каров, которые водители вечно путают, из-за чего попадают в аварии, по крайней мере, это считается официальной версией. 

анонсы и реклама
RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Автомобиль доступен к предварительному заказу, его стоимость за базовую комплектацию составляет близко 40 000 долларов, что относительно немного для стран СНГ, ведь автомобили премиум-класса стоят дороже, но при этом для США, где машины дешевле, достаточно крупная сумма. Желающим из России приобрести Cybertruck придётся столкнуться с проблемой перевозки автомобиля, что выльется в крупную сумму.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla elon musk cybertruck
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
22
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
98
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
73
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
36
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
305

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
12
Хардфорк Berlin и майнеры-новички уронили доходность добычи Ethereum - не помог даже курс в 2500$
53
Видеокарты для майнинга CMP 30HX появились на Авито в объявлениях, которые вызывают настороженность
8
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
21
Хардфорк Berlin вызвал сбой в сети Ethereum
7
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
6
Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
1
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
55
Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы, включая BSOD
15
Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
10
Украинский депутат потерял доступ к криптокошельку с 25 миллионами долларов в Биткоинах
8
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
315
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
31
Epic Games Store раздаст лучшую игру во вселенной Чужих и РПГ с элементами карточной коллекционки
9
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
90
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
108
Меню Пуск Windows 10 получит новую опцию питания
4
Российские покупатели отдают предпочтение процессорам AMD, а Core i5-10400F только на 5 месте
5
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
15
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1

Популярные статьи

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
98
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
58
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
22
Разбираемся, как работает декодер мыслей от Neuralink
21

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:00
Но почему то 10100F 12к стоит
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ, а выгода при покупке Core i9-10900KА доходит до 9000 р
Whiplash
22:56
хохол продаст родную мать?
Украинский хакер FIN7 приговорен к 10 годам тюрьмы
Alexey Gritsenko
22:55
Сокетные кипятильники никто не берет. Все интелофаны на ой3 сидят)
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ, а выгода при покупке Core i9-10900KА доходит до 9000 р
Boris_leo
22:52
Не может быть! Разве укродебилы могут идти против своего хозяина?
Украинский хакер FIN7 приговорен к 10 годам тюрьмы
Dmitry Mitry
22:45
Да я кстати к Маску положительно отношусь, талантливый предприниматель (не без распиливания госбюджета конечно ). И с Теслой идея была на самом деле гениальная: надо делать не дешевые маленькие электр...
Tesla заработала на инвестициях в Bitcoin больше, чем на продаже своих электрокаров за 2020 год
Ы
22:40
Потенциала нет, как и у автора
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ, а выгода при покупке Core i9-10900KА доходит до 9000 р
Сулейман Алирзаев
22:35
Так всё-таки тут QA8111 или QA3111 ?
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570 Gaming Plus
VRoman
22:32
Согласен. Я бы там ни секунды не колебался повернуть автомат в нужную мне лично сторону. В молодости всё равно о последствиях, и месть важнее всего пока детей нет. Именно эта мораль делает российскую...
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
Дым Туман
22:32
Ильюша Маск прям как Ленин на броневике)
Tesla Cybertruck засветился на заводе в Техасе и на нём даже успел прокатиться Илон Маск
REY_B_
22:22
С золотом тоже не всё так чисто. Т.к. отлавливали фальшивые - вольфрамовые слитки. Причём чисто случайно, когда партия золота предназначенная именно для запасников, была по ошибке продана на бирже, а ...
Tesla заработала на инвестициях в Bitcoin больше, чем на продаже своих электрокаров за 2020 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем