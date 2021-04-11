Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Судебный процесс Apple и Epic Games привёл к публикации финансовых отчётов компаний. В одном из отчётов Epic Games раскрывается финансовое положение их онлайн-магазина видеоигр, который по сей день работает в убыток компании, а по прогнозам должен начать приносить прибыль только в 2023 году.

В 2019 году убыточность магазина составляла целых 181 миллионов долларов, но уже в 2020 цифра возросла до 273 миллиона долларов чистых убытков. Компания тратит большие деньги на покупку эксклюзивных тайтлов, обеспечивая издателей гарантийными выплатами, когда они подписывают договор с Epic Games Store.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Но если игра не окупается, что происходит достаточно часто, то, соответственно, магазин терпит убытки, ведь деньги за эксклюзивность игры не возвращаются ни при каких обстоятельствах.

На данный момент в Epic Games Store более 400 игр, над которыми работало более 200 команд разработчиков. Сервисом пользуются 160 миллионов человек, из них 56 миллионов действительно посещают магазин не менее раза в месяц.