Epic Game Store сможет приносить прибыль только в 2023 году
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Судебный процесс Apple и Epic Games привёл к публикации финансовых отчётов компаний. В одном из отчётов Epic Games раскрывается финансовое положение их онлайн-магазина видеоигр, который по сей день работает в убыток компании, а по прогнозам должен начать приносить прибыль только в 2023 году.
В 2019 году убыточность магазина составляла целых 181 миллионов долларов, но уже в 2020 цифра возросла до 273 миллиона долларов чистых убытков. Компания тратит большие деньги на покупку эксклюзивных тайтлов, обеспечивая издателей гарантийными выплатами, когда они подписывают договор с Epic Games Store.
Но если игра не окупается, что происходит достаточно часто, то, соответственно, магазин терпит убытки, ведь деньги за эксклюзивность игры не возвращаются ни при каких обстоятельствах.
На данный момент в Epic Games Store более 400 игр, над которыми работало более 200 команд разработчиков. Сервисом пользуются 160 миллионов человек, из них 56 миллионов действительно посещают магазин не менее раза в месяц.
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