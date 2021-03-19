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Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн

Президент РФ добавил, что поручит это дело Министерству Иностранных Дел.
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Владимир Путин отреагировал на оскорбительные высказывания со стороны американского президента Джо Байдена, предложив ему встретиться в режиме онлайн, так как президентам крупных стран не стоит губить навсегда отношения. Джо Байден был инициатором телефонного разговора с президентом Российской Федерации, теперь же они поменялись ролями.

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Президент России добавил, что откладывал бы это дело надолго, так как у него в планах отдохнуть на выходных и сказал, что разговор можно было бы провести либо в пятницу, либо уже в понедельник. Под конец президент добавил, что готов выйти на разговор в любое удобное время для Джо Байдена и даже поручит соответствующее поручение Министерству Иностранных Дел.

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Ранее Илон Маск обращался в Twitter к Владимиру Путину и предлагал пообщаться с ним в Clubhouse. Представители Twitter аккаунта ответили, что сам президент не пользуется социальными сетями, но вполне возможно, чтобы такая онлайн конференция состоялась после проверки приложения соответствующими органами.

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россия джо байден владимир путин
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