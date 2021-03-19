Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
Владимир Путин отреагировал на оскорбительные высказывания со стороны американского президента Джо Байдена, предложив ему встретиться в режиме онлайн, так как президентам крупных стран не стоит губить навсегда отношения. Джо Байден был инициатором телефонного разговора с президентом Российской Федерации, теперь же они поменялись ролями.
реклама
Президент России добавил, что откладывал бы это дело надолго, так как у него в планах отдохнуть на выходных и сказал, что разговор можно было бы провести либо в пятницу, либо уже в понедельник. Под конец президент добавил, что готов выйти на разговор в любое удобное время для Джо Байдена и даже поручит соответствующее поручение Министерству Иностранных Дел.
Ранее Илон Маск обращался в Twitter к Владимиру Путину и предлагал пообщаться с ним в Clubhouse. Представители Twitter аккаунта ответили, что сам президент не пользуется социальными сетями, но вполне возможно, чтобы такая онлайн конференция состоялась после проверки приложения соответствующими органами.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила