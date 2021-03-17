Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»

Батальон неоднократно обвинялся в использовании нацистской символики.
[ ] для раздела Блоги
6
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Игроки Call of Duty: Warzone могут приобрести набор Chimera Pack, который включает в себя три скина и несколько косметических предметов частного военного подразделения «Химера», основанного русским торговцем оружия Николаем.

реклама

На Reddit пользователи отметили схожесть эмблемы подразделения «Химера» с украинским батальоном «Азов», попавшим в скандал из-за своей символики. Батальон обвиняли в использовании нацистской символики, ведь действительно можно заметить, что нанесённый Вольфсангель использовался 2-й танковой дивизией СС «Райх».

Сам командир батальона специального назначения Андрей Билецкий отрицает схожесть символики с нацистской, утверждая, что она отображает иной смысл - на ней можно разглядеть буквы I и N, которые расшифровываются как «Iдея Nації»

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Батальон находится в составе Министерства Внутренних Дел, большая его часть состоит из ультраправых сил или футбольных фанатов(ультрас). В 2014 году батальон сыграл большую роль в битве за Мариуполь, конфликте на Востоке Украины, а цивильный корпус принимал активное участие в экономической блокаде Крыма 2015 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

call of duty call of duty warzone warzone азов
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
58
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
56
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
88
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Переход к Ethereum 2.0 и конец эпохи майнинга может ощутимо ускориться из-за угроз шахтёров
58
Разработчики Эфириума ускорят переход на новый алгоритм, снижающий доходность майнинга на 50%
65
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
32
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti может оказаться быстрее GeForce GTX 1080 Ti и неинтересна майнерам
21
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 для 41 актуального смартфона 2019-2020-х годов
3
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
380
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
75
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
65
Хакеры осуществили взлом PlatStation 4 на прошивке 7.55 -Ghost of Tsushima и TloU 2 доступны пиратам
4
Xiaomi представила дешёвые 4K UHD телевизоры Redmi TV X на Android TV 10
+
Память DDR5-4800 протестирована на платформе Intel Alder Lake — до 53% быстрее DDR4
124
Готовится выход взломанной Assassin’s Creed Valhalla от хакерши 0xEMPRESS
34
23 смартфона Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12 Stable
+
Первые тесты новой ОЗУ стандарта DDR5 показали 2-кратное преимущество над DDR4 – Tomshardware
38
13 смартфонов Huawei и Honor 2018 года получат операционную систему Harmony OS 2.0
3
Блогеру удалось снизить температуру памяти видеокарты MSI RTX 3080 на 25℃
40
Xiaomi отказывается от чипов Qualcomm в пользу MediaTek
21
Бюджетная GeForce RTX 3050 получит всего 4 Гб памяти и окажется на 50% медленнее GeForce RTX 3060
23
Стали известны цены, характеристики и дата выхода Xiaomi POCO F3 и POCO X3 Pro
1
Разработчик Grand Theft Auto V выплатил геймеру 10 000 $ за патч, ускоряющий запуск игры на 70%
9

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
225
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
135
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
10
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
58
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
27
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
9

Сейчас обсуждают

Владимир Захаров
22:30
Скорее всего совпадение учитывая что в игре различных эмблем просто сотни
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
Foxter
22:30
Если человек купил топовую видяху, он не купит нормальный процессор? Бред какая-то
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
Obscury
22:29
Рожа владыки такая же как у палача Рока. Это его двойник, о чем стало известно в конце первого дополнения.
Полноценный трейлер и дата выхода второй части дополнения The Ancient Gods к DOOM Eternal
daimos
22:28
На фронт гуляй, защищать родину от гнусных москалей, кусок пидора гнойный!
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
warmuza
22:26
Всё нормально, это часть плана Путина.
Глава Activision Blizzard Бобби Котик получит $200 млн в качестве премии
Obscury
22:25
Ох, кайфули. Уже завтра демонов крошить начну. Придётся поставить HZD на паузу.
Полноценный трейлер и дата выхода второй части дополнения The Ancient Gods к DOOM Eternal
wwr222
22:25
Гавно ваш Мерседес.Что там делать? Сел и поехал.Другое дело-Запорожец.Летом-греется,зимой-холодно. Без сундучка с инструментами выезжать из дома не стоит.На дороге после 80км/ч держится на честном сло...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Владимир Захаров
22:23
А причем здесь Маинеры ? , если речь о играх
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
Karely Coleman
22:22
вообще-то в наше время именно со всякими соплепронами их и ставят по несколько штук
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
wwr222
22:21
Не гони,пожалуйста.Те же Зен 2 уже нормально так поддают флопсов,благо смотрел результаты в их ветке.Не могли первые Райзены в Линкс,смирись.
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем