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Игроки Call of Duty: Warzone могут приобрести набор Chimera Pack, который включает в себя три скина и несколько косметических предметов частного военного подразделения «Химера», основанного русским торговцем оружия Николаем.

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На Reddit пользователи отметили схожесть эмблемы подразделения «Химера» с украинским батальоном «Азов», попавшим в скандал из-за своей символики. Батальон обвиняли в использовании нацистской символики, ведь действительно можно заметить, что нанесённый Вольфсангель использовался 2-й танковой дивизией СС «Райх».

Сам командир батальона специального назначения Андрей Билецкий отрицает схожесть символики с нацистской, утверждая, что она отображает иной смысл - на ней можно разглядеть буквы I и N, которые расшифровываются как «Iдея Nації»

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Батальон находится в составе Министерства Внутренних Дел, большая его часть состоит из ультраправых сил или футбольных фанатов(ультрас). В 2014 году батальон сыграл большую роль в битве за Мариуполь, конфликте на Востоке Украины, а цивильный корпус принимал активное участие в экономической блокаде Крыма 2015 года.