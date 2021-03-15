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Федеральный судья Соединённых Штатов Америки наложил запрет на ввод санкций в отношении Xioami Министерством Обороны США. Ввод санкций был запланирован уже на следующей недели, если бы он состоялся, то компания потеряла как свою репутацию, так и многочисленные зарубежные инвестиции, включая американские.

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Ввод ограничений мог привести к краху Xioami, так как немалая часть прибыли исходит как раз из Америки, а самой компании пришлось бы отказаться от американских инвестиций, уже действующие акционеры начали бы продавать свои ценные бумаги по крайне низким ценам, что привело бы к их падению в стоимости.

Xioami признаёт, что могла потерять ключевые позиции из-за решения Министерства Обороны и продолжит бороться за то, чтобы окончательно очистить свою репутацию и не вызывать ассоциации с коммунистической партией КНР.

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Ранее бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал список компаний, куда входила Xioami, которые обвиняются в шпионаже на стороне китайской разведке. Компания, естественно, не согласилась с обвинением и подала в суд на правительство.