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Пользователь с ником Mick Tezla задал вопрос Илону Маску, приложив фотографию автомобиля Cybertruck с домом на колёсах, где хотел узнать сможет ли электрокар обеспечивать прицеп электроэнергией, на что миллиардер дал положительный ответ.

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Дома на колёсах имеют популярность в Соединённых Штатах Америки благодаря лояльному к ним законодательству, доступностью и возможность перемещать свой дом из точки А в точку Б, из-за чего некоторые люди буквально посвящают свою жизнь путешествиям на машине с прицепом в виде дома на колёсах.

Если заявление основателя Tesla окажется правдивым, то электрокар позволит обеспечивать работоспособность не только лампочек, но и бытовых приборов, что в будущем заставит энтузиастов придумать специальные дома на колёсах конкретно под этот автомобиль.

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Желающие уже могут оформить предварительный заказ Cybertruck, цена которого стартует от 49 900 долларов, но жителям СНГ придётся встретиться с проблемой транспортировки автомобиля. Официальный релиз электрокара запланирован на конец 2021 года.