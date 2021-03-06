Учёные нашли рядом с Землёй гигантскую "суперземлю"
Немецкие учёные смогли обнаружить "суперземлю" Глизе 486b, которая находится в 26 световых лет от Земли, и могла сохранить первоначальный вид своей атмосферы. Планета была обнаружена благодаря телескопу испанский обсерватории города Калар-Альто.
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По полученным данным известно, что планету можно сравнить с Венерой, температура на ней около 400 градусов Цельсия, а сама она скалистая и крупнее Земли на 30%. Если бы температура на планете была бы на 100 градусов выше, то находка учёных могла превратиться в настоящей ад, покрытый лавой.
Термин "суперземля" стал актуальным после того, как в 2005 году была открыта экзопланета Глизе 876d. Суперземлёй называются планеты, превышающие массу Земли, но уступающие по этому параметру газовым гигантам, например, Сатурну или Юпитеру.
Несмотря на то, что планета не предназначена для жизни, благодаря ей учёные могут изучать атмосферу на планетах Солнечной Системы. Так члены программы CARMENES, куда входит 11 институтов, заинтересовались Глизе 486b, считают её идеальным кандидатом для изучения малых планет возле Красного Карлика.
Если инопланетная жизнь во Вселенной существует, то, скорее всего, искать её стоит как раз у Красных Карликов, в изучении которых может помочь Глизе 486b.
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