NVIDIA считает серию RTX 30 самой удачной за всю историю
Финансовый Директор NVIDIA Колетт Кресс поделилась своими впечатлениями о серии RTX 30, назвав её самой удачной за историю компании
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По словам сотрудницы, хотя компания начала старт с высокопроизводительных видеокарт RTX 3080 и RTX 3090, стоимость которых превышает 1 500 долларов, геймеры, как и разработчики, все равно раскупили партию новых карт и положительно высказывались об их производительности.
Также Колетт Кресс считает, что RTX 3060 лучшая видеокарта серии, так как NVIDIA всегда могла обрадовать геймеров хорошими видеокартами серии GTX/RTX xx60 по соотношению цена-производительность. Финансовый Директор считает, что подобные модели наиболее популярные в азиатских интернет-кафе, но учитывая, что в условиях пандемии интернет-кафе переквалифицировались в майнинг-фермы, становится понятна причина их спроса. Стоить напомнить, что партию RTX 3060, несмотря на "защиту от майнинга", раскупили в считанные часы.
В конце своей речи Финансовый Директор NVIDIA добавила, что проблему с майнерами способна решить линейка CMP, но майнеры никак не связаны с доступностью видеокарт и дефицит может продлиться до конца года.
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