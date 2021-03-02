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Видеокарта RTX 3060 вышла самой последней в своей серии и задумывалась как бюджетный вариант видеоадаптера, который позволит геймерам открыть для себя трассировку лучей от NVIDIA. К сожалению, из-за популяризации майнинга и недобросовестных продавцов, компаний, не удаётся удерживать рекомендуемую цену на RTX, которая составляет 329 долларов, а NVIDIA, несмотря на свои заявление, не регулирует цены на рынке и продолжает поощрять виновников дефицита.

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В интернете появилось видео с демонстрацией способностей видеокарты в разрешении 1440p. Относительно бюджетная RTX 3060 предназначалась для 2K гейминга и если посмотреть видео ниже, можно убедиться, что со своей задачей она отлично справляется, хотя цена и её дефицит всё-таки остаются по-прежнему болезненной темой для геймеров.

Видеокарта построена на архитектуре Ampere, работает на базовой частоте 1.32ГГц и оснащена 3584 ядрами CUDA. В сравнении с RTX 3060 Ti, RTX 3060 имеет 12GB GDDR6 видеопамяти, когда у более старшей версии всего 8GB, но и шина 256bit.