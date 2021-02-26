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В первую неделю февраля CD Projekt Red были взломаны хакерами, которые выдвинули ряд требований, за их выполнение они были готовы не причинять ущерб компании. На выполнение требований было дано 48 часов. Но польская компания решила показать свой "стронг" и сообщила, что сама разберётся в случившейся проблемы.

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В итоге украденные корпоративные данные и исходный код от движка Red Engine, видеоигр Cyberpunk 2077 и Witcher 3: Wild Hunt был продан за более чем 7 миллионов долларов. Хотя компания отрицала, что у неё были украдены какие-либо важные данные, но это оказалось не так.

Данные паспортов и банковских карт сотрудников были похищены, поэтому у большинства разработчиков заморожены банковские счета, а сами они получили незапланированный отпуск, так как из-за последствий взлома не могут получить доступ к среде, где происходит разработка, вернее, доработка Cyberpunk 2077.

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Выход нового патча 1.2 для Cyberpunk 2077 перенесён под конец марта, в нём CD Projekt Red обещают исправить большое число ошибок и улучшить те или иные игровые моменты.