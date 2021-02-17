Участницу конкурса Cyberpunk 2077 забанили за скриншот
У всех геймеров появилась возможность принять участие в конкурсе скриншотов, сделанных в игре с помощью фото-режима. В качестве награды даются достаточно дорогостоящие призы, например, ноутбук или геймерские аксессуары: мышка, клавиатура, игровое кресло и так далее.
реклама
В конкурсе приняла участие Кристина Минеева, которая опубликовала скриншот с видным бюстом у персонажа. Изначально геймерша даже не поняла причину блокировки, так как опубликовала около 100 фотографий, отличающихся от друг-друга и даже если один из скриншотов нарушает правила, то удалены были абсолютно все.
Составив соответствующее обращение к российскому твиттеру CD Projekt Red, Кристина получила ответ, что её заблокировали как раз за один из скриншотов. Геймерша не согласна с решением компании, так как её скриншот не такого уж откровенного содержания, когда в игре хватает более специфических сцен.
Ещё интересно то, что Cyberpunk 2077 считается игрой для 18+ аудитории, но, по всей видимости, проблема заключается в правилах, которые одинаковы как в группе, так и на форуме, официальном Discord игры и запрещают публиковать контент подобного содержания.
реклама
Ознакомиться со всеми скриншотами Кристины можно по ссылке.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила