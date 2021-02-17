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У всех геймеров появилась возможность принять участие в конкурсе скриншотов, сделанных в игре с помощью фото-режима. В качестве награды даются достаточно дорогостоящие призы, например, ноутбук или геймерские аксессуары: мышка, клавиатура, игровое кресло и так далее.

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В конкурсе приняла участие Кристина Минеева, которая опубликовала скриншот с видным бюстом у персонажа. Изначально геймерша даже не поняла причину блокировки, так как опубликовала около 100 фотографий, отличающихся от друг-друга и даже если один из скриншотов нарушает правила, то удалены были абсолютно все.

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Составив соответствующее обращение к российскому твиттеру CD Projekt Red, Кристина получила ответ, что её заблокировали как раз за один из скриншотов. Геймерша не согласна с решением компании, так как её скриншот не такого уж откровенного содержания, когда в игре хватает более специфических сцен.

Ещё интересно то, что Cyberpunk 2077 считается игрой для 18+ аудитории, но, по всей видимости, проблема заключается в правилах, которые одинаковы как в группе, так и на форуме, официальном Discord игры и запрещают публиковать контент подобного содержания.

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Ознакомиться со всеми скриншотами Кристины можно по ссылке.