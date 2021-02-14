Против Sony подан коллективный иск из-за неисправности геймпада PlayStation 5
О проблеме со стиками DualSense стало известно благодаря пользователям ещё в начале продаж PlayStation 5, но в последнее время всё чаще стали поступать жалобу на работу геймпада. Пользователи недовольны, что в некоторых случаях камера начинает двигаться сама, хотя владелец консоли не прикасается к стикам геймпада.
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Против компании был подан коллективный иск, количество заявителей не сообщается, где Sony обвиняют в том, что они знали о допущенной ошибке, но ничего не исправили, пустив некачественный товар в продажу. Юридическими вопросами в деле занимаются Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith. Юристы уже имели опыт в таких делах, они смогли доказать вину Nintendo, у которых была аналогичная проблема. В конце концов создатели портативной консоли признали её, извинились перед пользователями и начали осуществлять бесплатный ремонт геймпадов.
Цель иска - добиться исправления ошибки и выплату компенсаций всем пострадавшим, то есть, сотням тысяч людей.
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