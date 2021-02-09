Epic Games анонсирует новые игры и сделает скидки на уже вышедшие
Epic Games на официальном сайте сообщили, что 11 февраля проведут презентацию на своём Twitch канале, в ходе неё будет рассказано об играх, которые должны или могут появиться в Epic Games Store. Во время презентации будут показаны геймплейные ролики, а также смотры игр вместе с разработчиками.
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За несколько часов до презентации в Epic Games Store появится ряд скидок на видеоигры, в том числе на хиты 2020-2021, например, Cyberpunk 2077. С полным списком участников "скидочного марафона" можно ознакомиться уже сейчас, но примерную стоимость с учётом этих самых скидок геймеры узнают уже на момент начала распродажи.
Пока ожидается, что Cyberpunk 2077 получит скидку, но не более чем 10%, а Assassin's Creed Valhalla и Hades - не более 20%. Распродажа продлиться с 11 февраля по 25 декабря.
В недавнем интервью с Epic Games стало известно, что издатель планирует продолжать увеличивать количество эксклюзивных игр в своём онлайн-магазине. Так вышедший 20 января Hitman 3 стал временным эксклюзивом издателя на 12 месяцев, после чего игра появится в Steam.
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