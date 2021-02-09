Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Epic Games анонсирует новые игры и сделает скидки на уже вышедшие

Epic Games на своей презентации представит новые игры, а заодно сделает скидки на уже вышедшие.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Epic Games на официальном сайте сообщили, что 11 февраля проведут презентацию на своём Twitch канале, в ходе неё будет рассказано об играх, которые должны или могут появиться в Epic Games Store. Во время презентации будут показаны геймплейные ролики, а также смотры игр вместе с разработчиками.

реклама

За несколько часов до презентации в Epic Games Store появится ряд скидок на видеоигры, в том числе на хиты 2020-2021, например, Cyberpunk 2077. С полным списком участников "скидочного марафона" можно ознакомиться уже сейчас, но примерную стоимость с учётом этих самых скидок геймеры узнают уже на момент начала распродажи. 

Пока ожидается, что Cyberpunk 2077 получит скидку, но не более чем 10%, а Assassin's Creed Valhalla и Hades - не более 20%. Распродажа продлиться с 11 февраля по 25 декабря.

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В недавнем интервью с Epic Games стало известно, что издатель планирует продолжать увеличивать количество эксклюзивных игр в своём онлайн-магазине. Так вышедший 20 января Hitman 3 стал временным эксклюзивом издателя на 12 месяцев, после чего игра появится в Steam.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cyberpunk 2077 epic games epic games store hitman 3 assasin&#x27;s creed valhalla assasin's creed valhalla
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
10
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
53
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

24 смартфона HUAWEI 2019-2020-х годов не получат EMUI 11 – причины завершения жизненного цикла
14
Выясняем, можно ли пересидеть нашествие майнеров на бюджетных GeForce 1650/1050 Ti по мнению Bk
28
RockStar Games раздадут подарки игрокам в связи с высоким онлайном
13
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
64
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
239
PlayStation: Самые популярные игры в январе 2021 года на PS4 и PS5
1
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
8
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
20
Майнинг Ethereum стал таким выгодным, что из продажи исчезают даже ноутбуки с мощными видеокартами
25
Процессоры Intel продолжают дешеветь – цена Core i9 10900KF в РФ за 4 месяца снизилась на 10 000 р
25
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
83
Игроки критикуют Ubisoft за поддержку Assassin's Creed Valhalla
11
Новая технология трассировки лучей Super Resolution для Radeon RX 6000 появится в ближайшие месяцы
118
Обновлённая Mass Effect Legendary Edition запуститься даже на калькуляторе с 2 Гб памяти и FX-8350
17
Цена Ryzen 9 3900X за неделю упала более чем на 2600 рублей — 12-ядерный CPU стал дешевле i9-10900K
69
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
68
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
45
Sony Xperia Compact получит Snapdragon 775G, 5,5-дюймовый дисплей и Android 11
3
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
26

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
121
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
46
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Маленький анонс "маленького тестирования" 32 CPU кулеров
182
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
26
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
10
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
29
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
5

Сейчас обсуждают

Renegade1979
00:29
Да даже Cyberpunk 2077 с консольными 30-ю FPS, покоряется Radeon HD 7970. На НИЗКИХ настройках качества. Лучше играть с таким fps на ультра. Но надо ж 1066 минимум
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
Dr-Mike Philip
00:25
o вы хотите купить почки, органы тела или хотите продать почки или органы тела? Если вы ищете возможность продать свою почку за деньги из-за финансового кризиса, и вы не знаете, что делать, тогда свяж...
Через семь лет после обмена почки на Apple iPhone 4
Yolanda Tarska
00:24
Как раз брать надо было 1070, вот карта долгожитель. И все эти 5 лет она тянула всё на высоких настройках, и до сих пор тянет новые игры. Ещё супер карта 1080Ti, с ней можно ещё долго сидеть. 1060 же...
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
Aliendora
00:23
Ну автор и лошара... "А что, хорошее железо бывает? Вау!"
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
Григорий Симоненков
00:20
Ты тупой как валенок.
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
Ivan
00:19
Вообщем надеюсь интел выпустит что-то хорошее, и не дорогое. Ибо 10 к за 3600 и 16 за 5600 это максимум что я готов заплатить 🤑
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
Григорий Симоненков
00:18
Автор клоун. Впрочем, как всегда. Написал чёрт пойми что.
GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
Елисей Творимиров
00:14
Ой, как интересно! Блог рекламирующий свои блоги.
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
Renegade1979
00:12
Странно, ваша родина Орда что ли? "Столицы" вроде Владимира и МосковЪа появились именно по приказу всякого хана Бату, там квартировались баскаки и даругачи (остальным даже стены посносили). А у нас бы...
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Renegade1979
00:09
"Владения Рюриковичей в X-XIII вв. населяли славяне, балты, финно-угры, тюрки. «Единый древнерусский язык» является иллюзией, так как это был книжный (не разговорный) язык на староболгарской основе яз...
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем