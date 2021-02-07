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Илон Маск уже смело может заявить, что он самый богатый человек планеты Земля, но останавливаться на этом миллиардер не собирается. Его капитал растёт не по годам, а по неделям. Так за неделю акции Tesla подорожали на 7.7% и достигли цены в 852.23 доллара на момент закрытия торгов - подобный результат назвали самым большим среди богатых людей мира.

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Не одному Маску на этой недели так повезло, ушедший с поста Генерального Директора Amazon Джефф Безос получил в кошелёк 7.7 миллиарда долларов благодаря скачку акций Amazon, который привёл к повышению их цены на 4.6%

Основатель китайской площадки Pinduoduo Колин Хуан заработал почти 11 миллиардов долларов из-за повышения стоимости акций компаний на 18%. Интернет-Магазин Хуанга с каждым годом получает новую популярность в Китае, постепенно сдвигая с лидерских позиций таких гигантов, как Alibaba и JD.

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Несмотря на значительный рост капитала Илона Маска за последнее время, миллиардеру приходилось терпеть крупные крахи в своей жизни. Например, в сентябре он потерял 16.5 миллиардов долларов, тогда акции Tesla упали на 21% и стоили всего 300 долларов.