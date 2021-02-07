Илон Маск всего лишь за неделю разбогател более чем на 10 миллиардов долларов
Илон Маск уже смело может заявить, что он самый богатый человек планеты Земля, но останавливаться на этом миллиардер не собирается. Его капитал растёт не по годам, а по неделям. Так за неделю акции Tesla подорожали на 7.7% и достигли цены в 852.23 доллара на момент закрытия торгов - подобный результат назвали самым большим среди богатых людей мира.
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Не одному Маску на этой недели так повезло, ушедший с поста Генерального Директора Amazon Джефф Безос получил в кошелёк 7.7 миллиарда долларов благодаря скачку акций Amazon, который привёл к повышению их цены на 4.6%
Основатель китайской площадки Pinduoduo Колин Хуан заработал почти 11 миллиардов долларов из-за повышения стоимости акций компаний на 18%. Интернет-Магазин Хуанга с каждым годом получает новую популярность в Китае, постепенно сдвигая с лидерских позиций таких гигантов, как Alibaba и JD.
Несмотря на значительный рост капитала Илона Маска за последнее время, миллиардеру приходилось терпеть крупные крахи в своей жизни. Например, в сентябре он потерял 16.5 миллиардов долларов, тогда акции Tesla упали на 21% и стоили всего 300 долларов.
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