Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В Steam началась распродажа 52 игр со скидкой до 85%, самые "вкусные предложения" приходится на серию Assassin’s Creed. Но, к сожалению, не так давно вышедшей в 2020 году Assassin’s Creed Valhalla в списке нет.

Самые выгодные предложения - два набора под наименованием Assassin's Creed: Bundle и Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy со скидкой 70%.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

В набор Assassin's Creed: Bundle входят следующие представители серии:



IV Black Flag (2013 год);

Unity (2014 год);

Rogue (2014 год);

Assassin's Creed: Syndicate (2015 год);

В набор Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy входят следующие представители серии:

Chronicles: China (2015 год);

Chronicles: India (2016 год);

Chronicles: Russia (2016 год);

реклама

Помимо наборов по скидке доступны относительно новые игры серии - Origins и Odyssey, которым есть чем удивить, особенно ценой, сейчас же приобрести эти две игры можно меньше чем за 1000 рублей.