В Steam проходят скидки до 85% на серию Assassin's Creed и другие игры
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В Steam началась распродажа 52 игр со скидкой до 85%, самые "вкусные предложения" приходится на серию Assassin’s Creed. Но, к сожалению, не так давно вышедшей в 2020 году Assassin’s Creed Valhalla в списке нет.
Самые выгодные предложения - два набора под наименованием Assassin's Creed: Bundle и Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy со скидкой 70%.
В набор Assassin's Creed: Bundle входят следующие представители серии:
- IV Black Flag (2013 год);
- Unity (2014 год);
- Rogue (2014 год);
- Assassin's Creed: Syndicate (2015 год);
В набор Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy входят следующие представители серии:
- Chronicles: China (2015 год);
- Chronicles: India (2016 год);
- Chronicles: Russia (2016 год);
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Помимо наборов по скидке доступны относительно новые игры серии - Origins и Odyssey, которым есть чем удивить, особенно ценой, сейчас же приобрести эти две игры можно меньше чем за 1000 рублей.
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