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Центр кибербезопасности России предупреждает о возможных кибер-атаках со стороны США

Центр кибербезопасности России предупредил, что США может нанести ответную кибер-атаку из-за взлома SolarWinds. Представители Администрации Президента США этого не отрицают.
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Пока Соединённые Штаты Америки обвиняют русских хакеров во взломе SolarWinds, а правительство Джо Байдена ожидает финансирование на усиление кибербезопасности, Центр кибербезопасности, созданный Федеральной Служебной Безопасности Российской Федерации, предупреждает, что со стороны Америки возможны "ответные атаки".

Центр кибербезопасности не уверен в кибер-атаках, но всё же решил предупредить структуры, которые входят в круг возможных жертв: стратегически важные предприятия по производству топлива, энергии, транспорта, военной техники, банки, фонды. Помимо этого были даны рекомендации по повышению кибербезопасности.

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Представитель Администрации Президента США Джо Байдена сообщил, что специальные ведомства готовы к ответным кибер-атакам, но только по отношению к тем, кто причастен ко взлому SolarWinds. Россия же отрицает свою причастность к этому делу, но, впрочем, другого быть и не могло.

Microsoft же утверждает, что взлом имел разведывательный характер, так как цель хакеров было выявить уязвимость к важной информации, а не похитить её

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