Центр кибербезопасности России предупреждает о возможных кибер-атаках со стороны США
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Пока Соединённые Штаты Америки обвиняют русских хакеров во взломе SolarWinds, а правительство Джо Байдена ожидает финансирование на усиление кибербезопасности, Центр кибербезопасности, созданный Федеральной Служебной Безопасности Российской Федерации, предупреждает, что со стороны Америки возможны "ответные атаки".
Центр кибербезопасности не уверен в кибер-атаках, но всё же решил предупредить структуры, которые входят в круг возможных жертв: стратегически важные предприятия по производству топлива, энергии, транспорта, военной техники, банки, фонды. Помимо этого были даны рекомендации по повышению кибербезопасности.
Представитель Администрации Президента США Джо Байдена сообщил, что специальные ведомства готовы к ответным кибер-атакам, но только по отношению к тем, кто причастен ко взлому SolarWinds. Россия же отрицает свою причастность к этому делу, но, впрочем, другого быть и не могло.
Microsoft же утверждает, что взлом имел разведывательный характер, так как цель хакеров было выявить уязвимость к важной информации, а не похитить её
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