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Microsoft сообщала о намерениях повысить стоимость подписки Xbox Live Gold на 1 доллар в большинстве регионов, в том числе в России, но пользователей консоли подобное решение не устроило.

Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что руководство действительно ошиблось, решив повысить цену на подписку, поэтому это "нововведение" было отменено. Также он добавил, что Microsoft прислушивается к мнению комьюнити, а подобная практика - общение между пользователями и разработчиками, является показательной и действительно может повлиять на решения серьёзных компаний.

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Всё это похоже на грамотный пиар: Xbox попробовали повысить цены, но, увы, не получилось - нагнали на себя гнев комьюнити, поэтому пришлось пойти на уступок, вернув цены в прежнее состояние. Получается, компания ничего не потеряла, но приобрела хорошую репутацию.

В качестве извинения Microsoft предоставит бесплатный мультиплеер в Fortnite и Apex Legends, а если быть точнее, сделает его доступным без подписки Xbox Live Gold.