Игровой скин в Counter Strike: Global Offensive был продан за 150 000$
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Вышедшая в 2012 году Counter Strike: Global Offensive актуальна по сей день. Это одна из игр, которая популяризировала киберспорт, а главная её фишка - кастомизация оружия. На торговой площадке Steam игроки могут приобретать различные украшения для своего оружия или перчаток.
Буквально пару дней назад за 150 000 долларов(11 миллионов рублей) был продан скин Case Hardened для AK-47, на нём находились четыре наклейки киберспортивной команды Titan Esports, состав которой распался в 2016 году, то есть, заполучить их невозможно уже как 5 лет.
Подобный случай стал самой крупной сделкой за историю игры, но что за человек смог позволить себе эту роскошь - неизвестно, как и то, будет ли он перепродавать свою раскраску для автомата.
Похожий случай был в прошлом году, когда геймер из Китая приобрёл скин Howl на M4A4 с редкими наклейками iBUYPOWER Katowice 2014 года за 100 000 долларов(7 миллионов рублей), только вот цель покупателя была вовсе иная, он хотел перепродать скин на 30 000 долларов дороже. Выгодная инвестиция, но по сей день на скин не нашёлся новый покупатель. На фоне этих сумм можно сказать, что нынешние видеокарты ещё дёшево стоят.
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