Одна из главных причин провала Cyberpunk 2077 - на разработку ушло всего лишь 3 года
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Вышедший к концу прошлого года Cyberpunk 2077 за несколько месяцев уже успел пропасть из PlayStation Store, опустить акции и репутацию CD Projekt Red и обмануть потенциальных игроков, во всех этих "грехах" ответственность на себя взяло руководство.
Журналист Bloomberg провёл беседу с десятком сотрудников, работающих над Cyberpunk 2077. Из разговора он выяснил, что сроки дедлайна на решение технических задач были невероятно малы, а появление игры на E3 2018 показало полностью фейковую картину.
Как заявило издание Bloomberg, разработка Cyberpunk 2077 до 2016 практически не шла, руководство CD Projekt Red уделяло всё внимание Witcher 3 и надеялось, что у них получится повторить свой успех с игровой визуализацией саги Анджея Сапковского. Серьёзно к вопросу разработки подошли лишь в 2016 году, когда весь достигнутый прогресс сбросили и начали работать над этим сначала. К примеру, игра задумывалась от третьего лица, а не как сейчас - от первого.
Показанный Cyberpunk 2077 на выставке E3 в 2018 года, грубо говоря, оказался фейком и должен был показать игру такой, которой она должна стать в идеале. Геймдиректор Адам Бадовски прокомментировал пост журналиста Bloomberg, напомнив, что в трейлере присутствовала пометка "work in progress", поэтому подобные претензии не должны возникать.
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Во время разработки у разработчиков проходили совещания, но, по словам сотрудников, зачастую они были не на английском языке, из-за чего принимать участие в обсуждение процесса работы над игрой было сложно. Адам Бадовски опять же отверг это заявление, добавив что в CD Projekt Red все сотрудники знают английский язык и в официальных беседах говорят только на нём.
Из проведённого журналистом расследования можно сделать вывод: CD Projekt Red действительно поторопились с выходом игры, не уделяли этому вопросу достаточно внимания, а когда поджали дедлайны - резко начали работать.
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