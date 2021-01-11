Epic Games Store: раздача игр продолжается
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Не так давно, перед Новым Годом, Epic Games провели крупную раздачу игр, правда, действительно интересных тайтлов было мало, из таких можно отметить лишь Metro 2033: Redux.
На этом раздача не закончилась, она продолжится, каждую неделю будут появляться новые игры на тематику космоса и Звёздных войн. Так на этой недели, вплоть до 14 числа, геймеры могут абсолютно бесплатно забрать Crying Suns. Сюжет игры рассказывает о расколе Галактической Империи после долгих сотен лет перемирия. ОМНИ - машины, управляющие всем за своих хозяев, отключились. Люди переживают не самые лучшие времена: они разучились выживать, делать всё самостоятельно, поэтому оказались на грани вымирания. Единственный рабочий ОМНИ с именем Калибан пробудил Эллиса Айдахо, великого стратега и Адмирала Империи. Игроку выпала участь сыграть за Эллиса, его цель - включить ОМНИ пока в мире не настиг полный хаос.
Не особо впечатляет, но уже на следующей недели нас ожидает космический сюжетный AAA шутер от разработчиков Battlefield с названием Battlefront 2, который хоть и прославился не самой лучшей графикой на PlayStation, достоин того, чтобы хотя бы пройти сюжетную кампанию.
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