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Cyberpunk 2077, разработанный польской компанией CD Projekt Red, для кого-то настоящий прорыв в геймдеве, а для кого-то мошенничество со стороны издателя, который хотел заработать денег.

Сторонники версии, что конечный результат Cyberpunk 2077 неидеален, а игра вышла просто чтобы поскорее получить деньги с геймеров, готовят коллективный против компании. Их поддержал инвестор Миколай Ореховский, CD Projekt Red обвиняют в «намеренном искажении фактов для получения финансовой выгоды». Возможно, суд польская компания всё-таки проиграет, так как она сама признаёт что Cyberpunk 2077 - продукт не самой первой свежести.

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На фоне этого Cyberpunk 2077 был удалён из PlayStation Store, а тем, кто успел купить игру, будут возвращены потраченные средства. Объясняется это тем, что приставки прошлого поколения PlayStation 4 не могут показать достоинства игры, при этом цена остаётся прежней. Cyberpunk 2077 вернётся в PlayStation Store уже через год, когда новое поколение приставок будет готово к такому требовательному проекту.