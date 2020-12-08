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На фоне выраженного дефицита новеньких видеокарт RTX от NVIDIA, прямо с завода MSI было украдено более 40 ящиков с видеоадаптерами. Речь идёт о 40 ящиках, внутри которого была не одна, и не две видеокарты. Сумму потери оценили аж в 337 000 долларов.

Если похитителей не удастся поймать , они вполне смогут сколотить состояние на нелегальной торговле видеоадаптерами RTX 3090. Компания MSI объявила о вознаграждении на сумму в 15 000 долларов за информацию, которая может помочь найти пропажу.

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Подобная выходка может плачевно сказаться на будущей цене видеокарт, так как задержка их выпуска напрямую связана с нехваткой GDDR6 памяти и кремниевых пластин, графических процессоров, за производство которых ответственен Samsung.

Финансовый Директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что проблема дефицита вряд ли будет решена до конца финансового квартала. Ещё известно, что в декабре торговые точки ожидают крупной поставки видеокарт RTX, но даже это не поможет исправить проблему дефицита такого уровня.