Обратная совместимость PlayStation 5 и Xbox Series X с RockStar Games
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RockStar Games подтвердило, что игра, породившая гангстерскую историю об одном из обитателей бедных районов - GTA 5 и "вестерн" Red Dead Redemption будут поддерживаться на новых консолях PlayStation и Xbox. Даже больше, консоли смогут обеспечить работоспособность обновлённых версий L.A. Noire и всех изданий к ней, включая VR версию, остальных игр компании.
Если у Вас есть физическая копия игры, диск с ней можно будет вставить в саму консоль, если это, конечно, не Playstation Digital Edition / Xbox Series X, где будет отсутствовать дисковод. Обладатели цифровых копий без проблем смогут загрузить все игры, привязанные к учётной записи PlayStation Network / Xbox live, увидеть их можно будет либо в разделе "Ваша коллекция" или в случае с консолью от Microsoft - в разделе "Готово к установке"
Ваш игровой процесс будет сохранён, самым простым способом будет включить облачную синхронизацию RockStar Games в лаунчере или на сайте. С онлайн режимами Grand Theft Auto Online и Red Dead Online также не будет обстоять каких-либо проблем, они полностью перенесут данные, если Вы продолжаете игру с того же аккаунта. Связать аккаунты можно на сайте компании-издателя.
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Владельцы подписки PlayStation Plus каждый месяц будут получать бонус в виде миллиона игровой валюты за посещение игры GTA Online на PlayStation 4 вплоть до релиза отдельной версии GTA Online на PlayStation 5 в 2021 году. Деньги будут начисляться на игровой банковский счёт в течение трёх суток.
К сведению, издание Take Two Interactive смогло подсчитать, что компания продала 135 миллионов копий игры GTA 5 и 35 миллионов Red Dead Redemption 2 на всех платформах.
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